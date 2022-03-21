Кремль указал на недостаточный прогресс на переговорах для встречи Путина и Зеленского

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, и не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о состоянии переговорного процесса в настоящее время и удалось ли найти точки сближения.

При этом Песков отказался говорить о деталях переговоров.

Говоря о перспективах контактов руководителей двух стран, представитель Кремля заметил, что "для того, чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу – провести и согласовать результаты переговоров".

"Пока существенного продвижения не обеспечено. Им (президентам - ИФ) просто нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать", - добавил он.