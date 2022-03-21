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Совет директоров "Ленты" покинула топ-менеджер Google в РФ Юлия Соловьева

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Лента" с 20 марта покинула Юлия Соловьева, сообщил ритейлер.

Управляющий директор Google в России Соловьева входила в совет директоров "Ленты" в качестве независимого директора с 2018 года. В 2013-2016 годах она возглавляла российский офис Google, а до этого занимала руководящие должности в компании "Профмедиа".

В начале марта "Лента" сообщила, что ее совет директоров покинули четыре человека: это выходец из Asda Стив Джонсон, бывший старший партнер EY Майкл Линч-Белл, директор по корпоративному развитию и стратегии "Севергрупп" Томас Корганас и Руд Педерсен (последний также занимал пост CFO ритейлера).

Затем в совет директоров был назначен Андрей Казаченков, который ранее занимал должность заместителя генерального директора по контроллингу "Севергрупп".

В совет директоров "Ленты" также входят владелец "Севергрупп" Алексей Мордашов (председатель совета), финансовый директор "Севергрупп" Алексей Куличенко, начальник управления корпоративного контроля Роман Васильков, гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин.

"Лента" – крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. Основным владельцем "Ленты" с долей 78% акций является "Севергрупп" Мордашова.

Лента Google Юлия Соловьева
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