Глава СПЧ предложил запретить таксистам работать в РФ по зарубежным правам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить водителям работать в российском такси на основании зарубежных прав и обязать их проходить российские экзамены, сообщила в понедельник пресс-служба СПЧ.

Соответствующие нормы, обязывающие "перевозчиков не допускать управление легковым такси на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, а также обязанность водителей легкового такси проходить аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта РФ, выдавшего разрешение на осуществление перевозок", Фадеев предлагает временно закрепить в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, говорится в сообщении в телеграм-канале СПЧ.

Данные предложения уже содержатся в одном из внесенных в Госдуму законопроектов, однако при прохождении документа через парламент возникли сложности, отметил Фадеев в своем письме.

При этом для подпадающих под изменения водителей должен быть предусмотрен переходный период, во время которого они могли бы пройти необходимое обучение и получить российские права, считает председатель СПЧ.

"Такое решение позволит сохранить возможность передвижения по российским дорогам водителей с иностранными водительскими удостоверениями в личных целях, а также не затронет водителей, задействованных в международных грузоперевозках и международном автобусном сообщении", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент к водителям такси в России предъявляется лишь одно требование о наличии общего водительского стажа не менее трех лет, который может подтверждаться датой выдачи национального водительского удостоверения в иностранном государстве, напомнил Фадеев.

Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом были утверждены постановлением правительства РФ от 1 октября 2020 года.

Законопроект (№864881-7) о регулировании работы сервисов-агрегаторов заказов такси был внесен в Госдуму в декабре 2019 года группой парламентариев во главе с зампредом Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Документ предусматривал введение солидарной ответственности перевозчика и службы заказа такси за нанесенный пассажиру ущерб в ходе поездки (в сумме до 2 млн рублей); финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси; создание региональных реестров разрешений такси, к которым обязаны подключиться агрегаторы; а также требование о наличии у таксистов водительских удостоверений российского образца.

Крупнейшие на тот момент в РФ сервисы заказа такси "Везёт", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддержали законопроект, предложив внести ряд изменений для четкого определения зон ответственности всех участников отрасли и смягчения ряда положений документа во избежание ухода таксистов в "серую зону".

Согласно данным законодательной базы Госдумы, проект не был рассмотрен даже в первом чтении.