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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

СКР возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

"В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ)", - сообщили в СК в понедельник.

По данным ведомства, установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, журналист публично призвал к уничтожению россиян по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он, по данным СКР, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах Вооруженными силами РФ гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

В дальнейшем видеозапись выступления он разместил на своем публичном YouTube-канале.

В ведомстве сообщили, что по делу проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы по оценке высказываний фигуранта уголовного дела.

Также будут приняты меры к объявлению Гордона в розыск.

СКР Дмитрий Гордон
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