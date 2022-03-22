Бывших работников прииска осудили в Приамурье за хищение золота на 14 млн рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Райчихинский городской суд Амурской области признал четырех бывших работников золотодобывающей компании "Коболдо" виновными в хищении золота с прииска более чем на 14 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

"Суд назначил троим из них наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком - двоим по четыре года, одному - четыре года и шесть месяцев. Еще один обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, преступление совершил в период непогашенной судимости. Суд назначил ему пять лет и шесть месяцев (...) колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Все четверо признаны виновными по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов).

Суд и следствие установили, что четверо работников золотодобывающего предприятия АО ЗДП "Коболдо" с середины мая до середины сентября 2020 года, выполняя работы по промывке породы, извлекали из колоды промывочного прибора часть добытого шлихового золота. Драгоценный металл был вывезен в поселок Прогресс для последующего сбыта.

Как сообщалось, сотрудники УФСБ России по Амурской области в октябре 2020 года изъяли золото при проведении оперативных мероприятий по месту жительства одного из похитителей. В общей сложности у золотодобывающего предприятия похищено более 6 кг шлихового золота, в котором содержалось более 3 кг химически чистого золота, стоимостью свыше 14,4 млн рублей. Драгметалл обращен в доход государства.