Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом
Фото: Chris Jackson/Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Почти 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом из-за антироссийских санкций, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"У нас всего самолетов в стране было (до санкций - ИФ) - 1,367 тыс. Мы потеряли 78 машин, они были арестованы у нас при полетах", - сказал Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Лайнеры были арестованы, в том числе, в дружественных РФ странах - в Турции, Азербайджане, Армении, отметил он.

По словам Савельева, РФ пытается договориться с западными лизинговыми компаниями о выкупе самолетов, но те не идут на переговоры. В этих условиях РФ начала переводить авиапарк в российских реестр.

"Мы уже перевели (в российских реестр - ИФ) почти 800 машин, мы их страхуем в российских перестраховочных компаниях, при ЦБ которые есть, - самолеты остаются. Мы ищем легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос, но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа у них судов в собственность российскими авиакомпаниями", - сказал Савельев.

"Тем не менее, мы надежду не теряем и мы их не отдаем. Потому что отдать - означает оставить себя без авиации. Вы это понимаете, и поэтому такое решение правительство приняло",- добавил он.

Полеты продолжаются, но на каком-то этапе перевозчикам понадобятся запчасти для самолетов, признал министр. По его словам, власти ищут решение этого вопроса, на данный момент ориентируясь на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет.

Минтранс РФ Виталий Савельев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла пакет антикризисных налоговых поправок

Отчет правительства перед Госдумой перенесли на более ранний срок

РАЭК спрогнозировала отъезд из РФ до 100 тысяч IT-специалистов в апреле

РАЭК спрогнозировала отъезд из РФ до 100 тысяч IT-специалистов в апреле
Военная операция на Украине

В Кремле заверили, что слышат мнения несогласных со спецоперацией россиян

В Кремле заверили, что слышат мнения несогласных со спецоперацией россиян

В Минздраве против перевода безрецептурных лекарств в рецептурный список

В Минздраве против перевода безрецептурных лекарств в рецептурный список

Хинштейн опроверг рассмотрение законодательного ограничения использования VPN

Хинштейн опроверг рассмотрение законодательного ограничения использования VPN

Навальный признан виновным по всем пунктам обвинения

Глава "Ростелекома" назвал кибератаки на российские сайты беспрецедентными

В Минпромторге предложили создать в РФ кибервойска

В Минпромторге предложили создать в РФ кибервойска

ЦБ начал подключать все банки к "антиотмывочной" платформе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код