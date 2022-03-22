Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Почти 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом из-за антироссийских санкций, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"У нас всего самолетов в стране было (до санкций - ИФ) - 1,367 тыс. Мы потеряли 78 машин, они были арестованы у нас при полетах", - сказал Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Лайнеры были арестованы, в том числе, в дружественных РФ странах - в Турции, Азербайджане, Армении, отметил он.

По словам Савельева, РФ пытается договориться с западными лизинговыми компаниями о выкупе самолетов, но те не идут на переговоры. В этих условиях РФ начала переводить авиапарк в российских реестр.

"Мы уже перевели (в российских реестр - ИФ) почти 800 машин, мы их страхуем в российских перестраховочных компаниях, при ЦБ которые есть, - самолеты остаются. Мы ищем легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос, но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа у них судов в собственность российскими авиакомпаниями", - сказал Савельев.

"Тем не менее, мы надежду не теряем и мы их не отдаем. Потому что отдать - означает оставить себя без авиации. Вы это понимаете, и поэтому такое решение правительство приняло",- добавил он.

Полеты продолжаются, но на каком-то этапе перевозчикам понадобятся запчасти для самолетов, признал министр. По его словам, власти ищут решение этого вопроса, на данный момент ориентируясь на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет.