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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Кремль предложил "КП" объяснить инцидент со взломом сайта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - У Кремля нет полномочий оглашать данные о потерях российской стороны в ходе спецоперации на Украине, это прерогатива Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По цифрам с самого начала мы договаривались, что мы не располагаем информацией и не имеем полномочий в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны", - ответил он на просьбу прокомментировать появление на сайте "Комсомольской правды" данных о погибших российских военных, которая значительно отличается от официальных данных Минобороны.

Песков предложил журналистам прояснить ситуацию в "Комсомольской правде".

"Взломали наш сайт, и в течение буквально нескольких минут была ложная, фейковая информация", - сказал на это корреспондент издания Александр Гамов.

Задававший вопрос журналист попросил Пескова оценить, насколько появившиеся в "Комсомолке" цифры близки к реальности, заметив, что Минобороны почти три недели не сообщает о потерях.

"Я к сожалению, не могу с этим помочь", - ответил пресс-секретарь президента.

Хроника 24 февраля – 22 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Кремль Минобороны Украина КП Александр Гамов. Дмитрий Песков
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