Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

"Аэрофлот" 8 апреля запустит регулярные рейсы на Шри-Ланку

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" 8 апреля запустит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Об этом сообщила компания в своем телеграм-канале.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.

В начале марта "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск (Белоруссия). Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.

Позднее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении рейсов в Киргизию, Армению и Азербайджан – все они выполняются на российских лайнерах SSJ100. Также со 2 апреля компания обещала запустить рейсы в Тегеран (Иран) – для перевозки будут использоваться Airbus A321.

Аэрофлот Шри-Ланка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция отпустила задержанных ранее адвокатов Навального

Полиция отпустила задержанных ранее адвокатов Навального

Адвокаты Навального задержаны у колонии после оглашения приговора

Верховный суд РФ отказал "Мемориалу" в отсрочке решения о ликвидации

Верховный суд РФ отказал "Мемориалу" в отсрочке решения о ликвидации

Навальный приговорен к девяти годам колонии строгого режима

Навальный приговорен к девяти годам колонии строгого режима

Генпрокуратура отказалась исполнять предписания ЕСПЧ о приостановке решения по "Мемориалу"

Генпрокуратура отказалась исполнять предписания ЕСПЧ о приостановке решения по "Мемориалу"

Дума одобрила поправки о лишении свободы на 15 лет за фейки о госорганах РФ

Дума одобрила поправки о лишении свободы на 15 лет за фейки о госорганах РФ

Госдума приняла пакет антикризисных налоговых поправок

Отчет правительства перед Госдумой перенесли на более ранний срок

РАЭК спрогнозировала отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из РФ в апреле

РАЭК спрогнозировала отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из РФ в апреле
Военная операция на Украине

В Кремле заверили, что слышат мнения несогласных со спецоперацией россиян

В Кремле заверили, что слышат мнения несогласных со спецоперацией россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код