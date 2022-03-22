Минсельхоз предложил продлить на 2 года строительство рыболовных судов по инвестквотам

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в связи с введением антироссийских санкций предлагает продлить на два года сроки строительства рыболовных судов, которое ведется в рамках инвестиционных квот. Это следует из пояснительной записки к соответствующему проекту постановления правительства, который разработан ведомством и размещен на сайте проектов нормативных актов.

"Предлагаемое проектом постановления правовое регулирование направлено на увеличение срока реализации проектов по строительству судов на два года, что позволит поддержать предприятия рыбохозяйственного комплекса в условиях применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств, международных организаций, - говорится в документе. - Проект постановления предусматривает автоматическую пролонгацию уже заключенных договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели на два года на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором".

В пояснительной записке сообщается, что в настоящее время заключено 65 договоров на предоставление квот под строительство рыбопромысловых судов с объемом инвестиций около 221 млрд рублей. Строительство значительно отстает от первоначально намеченных сроков. Так, к 2022 году из 65 запланированных программой заказчикам передано 6 судов, еще 37 находятся на разных стадиях постройки. К строительству остальных судов подрядчики еще не приступали. По строящимся судам наблюдается отставание от графиков строительства от 6 месяцев до 2 лет.

В начале марта вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что поддержала предложение Росрыболовства об отмене на два года штрафов за возможные срывы инвестпроектов для рыбопромышленников.

"Сейчас все работаем над поддержкой отраслей. Поддержала предложение Росрыболовства по отмене штрафов за возможные срывы реализации инвестпроектов для рыбопромышленников на два года. Речь идет про строительство судов под инвестквоты (рыба и крабы)", - писала вице-премьер в своем телеграм-канале.

По ее словам, судостроителям необходимо время для поиска новых поставщиков оборудования и комплектующих.