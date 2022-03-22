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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

ФАС выявила случаи сдерживания сахара в его движении от производителя в торговлю

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ФАС России, проверяя цепочку поставки сахара, зафиксировала случаи "торможения" его у посредников.

Об этом сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольной службы Лариса Вовкивская на заседании рабочей группы по мониторингу цен на агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-правовых актов по стабилизации ситуации на продовольственном рынке в Совете Федерации во вторник.

Напомнив, что проверки проводятся по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, она сообщила, что информации очень много, зачастую она собирается вручную, работа ведется во всех регионах.

"Но то, что мы успели проанализировать на сегодняшний день: да, есть такие случаи, когда хозяйствующие субъекты, видя ажиотаж, закупают сахар не у заводов, а у оптовиков, - сказала она. - Они какую-то часть отгружают в торговые сети - федеральные, местные, а какую-то часть придерживают. И в объяснение своих действий пишут, что не знают, по какой цене сориентироваться продавать, потому что не знают, по какой цене будут завтра закупать. Получается - лучше я на сахаре посижу и подожду".

Как сообщила Вовкивская, ФАС уже направила промежуточный ответ в аппарат правительства. Для полной оценки получаемой информации необходимо еще время. "Будем выходить на проверочные мероприятия, подключать прокуратуру. Работа очень объемная", - сказала она.

ФАС
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