В Финском заливе стала понемногу расти популяция исчезающей кольчатой нерпы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Численность краснокнижной балтийской кольчатой нерпы в российской акватории Финского залива медленно растет. Об этом сообщил научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин на XXII Международном экологическом форуме "День Балтийского моря".

"За последние десять лет численность медленно, но вроде бы растет: мы по крайней мере на это надеемся, потому что в конце прошлого века она катастрофически упала и опустилась где-то до 100 особей на весь Финский залив", - добавил Веревкин.

Так, по итогам учета 2021 года в российской акватории насчитали 135 особей, в 2018 году – только 100.

Для сравнения, на севере Балтийского моря популяция насчитывает 17 600 особей. В целом в Балтийском море обитают четыре популяции кольчатой нерпы, и самая маленькая и наиболее изолированная из них – в Финском заливе.

При этом специалисты столкнулись с трудностями в учете южной популяции кольчатой нерпы в Балтийском море в связи с потеплением климата и недостаточным количеством льда.

"Это важно для понимания, что происходит в Финском заливе, поскольку численность находится на критическом уровне, вид находится на грани исчезновения. Напомню, что в Калининградском регионе нерпы нет, поэтому, если она исчезнет из Финского залива, то балтийской кольчатой нерпы просто в России не будет", - сказал Веревкин.

Стандартная методика ХЕЛКОМ (Хельсинкской комиссии) подразумевает учет нерпы с воздуха весной, когда лед тает, а нерпа начинает линять, но для этого необходима большая площадь льда. Однако, по словам Веревкина, 2003 год стал последним годом, когда Финский залив был полностью покрыт льдом весной, позднее в годы учета его можно было проводить не позднее 15 апреля, в 2014, 2015, 2016 и 2019 годах льда не было.

"В 2022 году можно было бы провести такой учет, ледовая обстановка вполне приличная, льда много в заливе, но в этом году уже ничего не получится, поскольку спонсоры в связи с нынешней ситуацией не смогли оплатить работы уже по имеющимся договорам", - добавил Веревкин.

Балтийские кольчатые нерпы и серые тюлени занесены в Красную книгу России. За последние 30 лет численность нерп в Балтике уменьшилась с 4 тыс. до порядка 100 особей. Резкое сокращение произошло в середине 1990-х годов. Ранее экологи сообщали, что аномально теплая зима 2019-2020 годов создала угрозу для потомства ластоногих.