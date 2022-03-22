На Мосбирже в среду продолжатся торги в основной секции только в сегменте ОФЗ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в среду продолжатся торги в сегменте ОФЗ, торгов акциями не будет, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Короткие продажи по ОФЗ отменяются.

Как отмечается в сообщении, Банк России решил проводить торги облигациями федерального займа 23 марта 2022 года на "Московской бирже" в секции фондового рынка в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 по Москве, а также с 9:30 до 19:00 по Москве в режиме "РПС/РПС с ЦК".

Торги остальными облигациями проводятся с 9:30 до 19:00 только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях.

Как следует из сообщения Мосбиржи, на срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик, фьючерсы на корзину ОФЗ и на индекс гособлигаций RGBI. Торги остальными инструментами проводятся только на основании адресных заявок в режиме "Закрытие позиций".

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на денежном рынке пройдут с 10:00 до 19:00.

Торги на рынке акций и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.

Режим работы "Московской биржи" на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.

Как сообщалось, 21 марта возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ, они стояли на паузе с 28 февраля. С 10:00 до 11:00 они проходили в режиме аукциона открытия, далее с 13:00 до 17:00 по Москве в обычном режиме, короткие продажи были запрещены.