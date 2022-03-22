Производители энергооборудования сообщили о переносах сроков поставок для ТЭС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Производители энергооборудования направили в адрес генерирующих компаний обращения о вынужденном переносе сроков поставок оборудования для проектов модернизации ТЭС, сообщил "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет крупнейшие энергокомпании РФ).

Таким образом, значительное подорожание в 2021 г. металлов, строительных материалов, энергооборудования в текущем году продолжилось из-за введения санкционных мер в отношении РФ, изменения логистических цепочек, повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 9,5% до 20%, отмечается в сообщении СПЭ.

Правительство РФ готовит изменения в законодательство, которые позволят корректировать сроки ввода проектов в энергетике, столкнувшейся с проблемами из-за ограничения поставок оборудования в Россию, сообщал ранее вице-премьер Александр Новак, поясняя, что речь идет о полномочиях правительства по переносу соответствующих сроков и в отношении штрафов за задержки вводов в эксплуатацию "отдельных объектов".

Проекты модернизации ТЭС в России реализуются в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которые предусматривают гарантированный возврат инвестору вложенных средств, но также устанавливают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

Ранее о приостановке работы над новыми проектами в РФ заявили ключевые иностранные игроки на российском рынке энергооборудования - Siemens, Siemens Gamesa, Vestas, GE.