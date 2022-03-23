Омские власти решили передать служебные квартиры в собственность сельским врачам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Омской области принял порядок передачи в собственность работников здравоохранения служебных помещений, предоставленных им медицинскими организациями в муниципальных районах, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"На региональном уровне установлен порядок принятия решения о приватизации медицинскими работниками занимаемых ими служебных жилых помещений, перечень необходимых для принятия решения документов и сроки административных процедур", - говорится в сообщении.

В правительстве региона отмечают, что новое направление в работе региональных органов исполнительной власти нацелено на повышение доступности медицины в муниципальных районах.

В числе условий приватизации служебного жилья - предоставление служебного жилья медицинскому работнику в связи с характером его трудовых отношений, работа в сфере здравоохранения не менее 10 лет и проживание в служебной квартире не менее пяти лет. При этом у медработника должно отсутствовать реализованное право на бесплатную приватизацию жилого помещения, а также не должно быть в собственности или по договору социального найма другого жилья.

"Мы должны закреплять врачей. Особенно - на селе. И должны создавать для этого все условия как бы тяжело ни было с учетом дефицита бюджета. Но еще раз повторю, - это необходимо. Без здравоохранения мы никуда", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Буркова.

Как отметил министр здравоохранения региона Александр Мураховский, сейчас в регионе под эту норму уже подпадает более 180 человек.

Документы на получение согласования передачи служебного жилого помещения в собственность медработника будут приниматься учреждением здравоохранения и направляться для рассмотрения в региональное Минимущества. При соответствии документов заявителя установленным критериям, министерством будет приниматься решение о даче согласия медучреждению на передачу служебного жилого помещения в собственность медицинского работника, сообщается в пресс-релизе.