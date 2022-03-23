Камчатка с начала года экспортировала почти 16 тонн рыбной продукции

Рыбная ловля на Камчатке Фото: Игорь Бурмистров/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Из Камчатского края с 1 января по 20 марта этого года экспортировано 15 тыс. 963 тонны рыбной продукции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"На данный момент поставки идут в обычном режиме (за аналогичный период 2021 года - 16 тыс. 272 тонны)", - подчеркнули в ведомстве.

Большая часть продукции направлена в Китай - 5 тыс. 175 тонн. Также рыба экспортировалась в Нидерланды, Японию, Корею, Тайланд, Великобританию, Германию, Данию, Индонезию и Францию.

Основными видами продукции, отправленными на экспорт, являлись рыбопродукция (11 тыс. 430 тонн) и мука кормовая из рыбы (4 тыс. 533 тонны).