Из Омской области контрабандой вывезли лес на 40 млн рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о контрабанде лесопродукции на сумму более 40 млн рублей возбуждено в Омской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в среду.

"Установлено, что в период с августа 2021 года по январь 2022 года участниками внешнеэкономической деятельности с использованием подставного лица осуществлены поставки в иностранное государство пиломатериалов хвойных пород объемом более 2,5 тыс. кубометров на общую сумму более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом таможне были предоставлены недостоверные сведения о происхождении леса.

По этому факту Омским линейным управлением МВД России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).