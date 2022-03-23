Володин заявил о хаосе, наступившем в США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что на фоне непоследовательных заявлений Вашингтона можно говорить о "хаосе", который наступил в США.

"Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

В связи с этим спикер выразил уверенность, что "сегодня хаос в США точно наступил".

В качестве примера непоследовательных заявлений Володин привел слова пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о том, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка.

"Затем буквально через несколько часов Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые несмотря на санкции продолжили работу в России", - добавил Володин.

Ранее Володин отмечал, что США нарушили собственное законодательство, поскольку военная помощь США Украине вопреки американскому закону от 2017 года идет, в том числе, на финансирование батальона "Азов" (экстремистская организация, запрещенная в РФ).