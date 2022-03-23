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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля и грузовика на трассе в Каневском районе Краснодарского края в ночь на среду унесло жизни четырех человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2112 (...) столкнулся с грузовым тягачом Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии в легковом автомобиле погибли четыре человека, еще одна пассажирка доставлена в медицинское учреждение. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Сообщение о ДТП на 123 километре автодороги "Краснодар-Ейск" поступило в полицию около 00:45 по московскому времени.

МВД Краснодарский край
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