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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

МЧС увеличило группировку сил и средств для поиска московского сноубордиста на Эльбрусе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спасатели третий день ищут 60-летнего сноубордиста из Москвы, потерявшегося 21 марта на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС по КБР в среду.

"Сегодня с 8:00 поисково-спасательные работы продолжились. Группировка спасателей увеличена вдвое - до 30 человек и четырех единиц техники", - заявили в ведомстве.

Сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте около 4700 метров пропал сноубордист из Москвы, поступило спасателям 21 марта. По данным ведомства, мужчина поднялся в горы на ратраке и с 12:00 понедельника не выходил на связь. При этом, по данным МЧС, выше отметки 4200 метров в этом месте нет маркированных и подготовленных трасс для катания на лыжах и сноубордах.

Москва КБР Эльбрус МЧС
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