"Интурист" и Anex Tour вывезут туристов из Египта на лайнерах SSJ100

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры "Интурист" и Anex Tour договорились с авиакомпанией "Азимут" о вывозе оставшихся в Египте из-за отмены рейсов туристов на лайнерах SSJ, первый рейс будет выполнен в среду из Шарм-аль-Шейха в Кавминводы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Интуриста".

"До сегодняшнего дня мы возили туристов на рейсах Azur Air. Но у авиакомпании возникли проблемы с организацией вывозных рейсов на самолетах Boeing из-за новых санкций властей США. Поэтому принято решение воспользоваться российскими самолетами SSJ авиакомпании "Азимут". Сегодня первый рейс вылетит из Шарм-аль-Шейха в Кавминводы", - сообщили в компании.

Там добавили, что всего для клиентов двух туроператоров будет совершено более 30 вывозных рейсов с курортов Египта.

"Рассчитываем таким образом вывезти всех застрявших туристов, купивших наши путевки. У "Интуриста" и Anex Tour в Египте остается около 3 тыс. клиентов, которых нужно вернуть в Россию", - добавили в пресс-службе.

Из-за отмены рейсов между Россией и зарубежными странами из-за санкций Евросоюза и США, введенных после 24 февраля, десятки тысяч туристов не смогли вернуться домой в срок. Больше всего россиян застряли в Таиланде и Египте. Вывозом организованных туристов занимаются туроператоры, у которых они приобрели путевки. По данным Ростуризма на 16 марта, более 80% клиентов туроператоров уже вернулись в Россию.