Американец Уилан поставлен на учет в СИЗО как склонный к нападениям

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан был поставлен на профилактический учет не только как склонный к побегу, но и как склонный к нападениям на сотрудников администрации СИЗО и правоохранительных органов, следует из ответа прокуратуры Мордовии адвокатам американца.

"Уилан 27.12.2019 был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу и к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов", - говорится в ответе прокуратуры.

В момент постановки на профилактический учет Уилан находился в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Ранее сообщалось о его постановке на учет как склонного к побегу.

Прокуратура Мордовии вновь не нашла оснований для отмены решения о постановке Уилана на профучет как склонного к побегу.

Как говорится в ответе надзорного ведомства на обращение адвокатов американца, "нарушений при проведении профилактической работы с поставленным на профилактический учет Уиланом не выявлено". Прокуратура также признала законным его постановку на профучет и не нашла оснований для отмены этого решения.

"Специалистами в сфере здравоохранения состояние здоровье Уилана расценивается как удовлетворительное", - говорится в ответе прокуратуры.

"В настоящее время администрацией ИК-17 с Уиланом проводится индивидуальная профилактическая работа",- сообщает прокуратура.

Кроме того, прокурорская проверка не выявила сведений о нарушении сотрудниками ИК-17 права Уилана на непрерывный восьмичасовой сон при проведении проверок в ночное время.

Адвокаты обращались в надзорное ведомство после получения ответа от старшего помощника прокурора республики, который также не нашел оснований для отмены решения о постановке его на учет.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. По данным Генпрокуратуры, следствием и судом установлено, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ РФ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности".

В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.