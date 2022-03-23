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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Допуски автоперевозчиков РФ к международным рейсам автоматически продлят до марта 2024 г.

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ространснадзор автоматически продлевает сроки действия допусков российских автомобильных перевозчиков к международным рейсам до 1 марта 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Данная мера действует в соответствии с мартовским постановлением правительства РФ (N353) и распространяется на сведения о транспорте, который находится в собственности владельцев действующих допусков.

"Владельцам, у которых транспортные средства находятся на иных законных основаниях, для продления допусков необходимо представить в территориальное управление государственного автодорожного надзора Ространснадзора заявление и прилагаемые к нему документы, подтверждающие право владения транспортным средством", - говорится в сообщении ведомства.

Срок рассмотрения соответствующих заявлений сокращен до одного рабочего дня, отмечает Ространснадзор.

Ространснадзор
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