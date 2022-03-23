Госдума приняла закон о господдержке импортного кредитования

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, в котором прописана для АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) возможность финансовой, страховой, гарантийной и иной поддержки не только экспорта, но и импорта.

Правительство в 2022 году также получит право возложить экспортно-импортную поддержку российских компаний на иную организацию, если 100% ее акций принадлежит государству или российским лицам.

В соответствии с действующим законом о регулировании внешнеторговой деятельности, РЭЦ является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта. В его структуру входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР") и Росэксимбанк. Принятый закон прописывает, что РЭЦ может заниматься также и мерами поддержки импорта.

"Изменяются функции такого инструмента, как Российский экспортный центр, добавляются дополнительно, также в целях адаптации предприятий, которые занимаются импортом, (...) функционал поддержки импорта, это также позволит поддерживать те наши организации, которые столкнулись со сложностями, связанными с логистикой и адаптацией тех мер, которые приняты недружественными странами - запрет ввоза отдельных товаров", - сказал в ходе пленарного заседания Госдумы глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

РЭЦ будет осуществлять страхование импортных кредитов от предпринимательских или политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, а также иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам. Также он будет осуществлять деятельность по перестрахованию.

Кроме того, уточняется, что по решению правительства, принятому в 2022 году, функции по осуществлению страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта могут быть возложены также на иную организацию - российское юридическое лицо, 100% акций (долей) в уставном капитале которого принадлежит государству или российским лицам. "Объем соответствующих функций, порядок их реализации, контроль за их осуществлением и порядок раскрытия информации организацией определит правительство", - говорится в принятом законе.

Закон передан на утверждение в Совет Федерации. Он вступит в силу со дня его официального опубликования.