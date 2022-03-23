Ученые отметили распространение в Сочи американских тараканов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - По всей территории Большого Сочи распространяется один из крупнейших видов тараканов в мире - американский таракан, впервые появившийся в городе три года назад, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

Это таракан Periplaneta americana. Длина его тела достигает 5 см, а вместе с усами может превышать 9 см. Он происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида, отметил ученый. Позже этот вид попал в Европу.

"Если первые находки тараканов относились к району улицы Московской и прилегающих городских кварталов, то к концу 2021 года этот таракан встречался по всему Цветному бульвару, улицы Новоселов, проник на улицу Донскую и дошел (а вернее долетел, поскольку вид хорошо летает) до микрорайона "Новая Заря". Реальная площадь заселения города может быть гораздо больше", - считает Туниев.

Он отметил, что сейчас этот таракан встречается по всему миру, населяя в холодных широтах исключительно здания, а в теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях, и в природной среде, "прячась днем в различных сырых тёмных убежищах, предпочитая гниющую древесину, пазухи крупных листьев пальм".

По его словам, внешне красно-коричневый американский таракан напоминает хорошо всем известного рыжего таракана, или прусака (Blattella germanica (Linnaeus, 1767), но превышает его габаритами в пять и более раз. Намного крупнее он и черного таракана (Blatta orientalis Linnaeus, 1758), встречающегося в домах, а в летнее время и на придомовых территориях.

"Совсем крохой рядом с американским тараканом кажется наш лесной таракан (Ectobius lapponicus (Poda, 1761), населяющий предгорные леса Сочинского национального парка и не превышающий 1 см в длину", - сказал ученый.

По его словам, в настоящее время насчитывается свыше 4,5 тысячи видов тараканов, распространенных преимущественно в теплых широтах планеты. Проведенные генетические исследования с использованием так называемых молекулярных часов позволили выяснить, что тараканы появились не менее 235 млн лет назад, а все современные семейства - за последние 180 млн лет.

"Удивительно, но способность жить рядом с человеком делает тараканов и сегодня одной из процветающих групп насекомых, хотя из великого множества тараканов лишь два-три десятка приспособились делить жилье с людьми", - отметил Туниев.