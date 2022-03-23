Мантуров заявил, что уход производителей серьезно не повлиял на непродовольственный рынок

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ пока не видит серьезного влияния на массовый непродовольственный сегмент от выхода с российского рынка иностранных производителей, заявление об уходе сделали "единицы", заявил глава министерства Денис Мантуров.

"На массовый непродовольственный рынок заявления отдельных брендов о приостановке деятельности пока не оказали серьезного влияния. О своем однозначном уходе с рынка заявили лишь единицы. Остальные снижают где-то рекламную активность, ссылаются на проблемы в поставках, но при этом продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам и выплачивают аренду за помещения", - сказал он, выступая с докладом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Все прекрасно понимают, что при нынешнем уровне конкуренции очень легко потерять рынок и намного сложнее потом вернуться", - добавил министр.

В частности, свои мощности в РФ не стали останавливать иностранные производители средств гигиены и бытовой химии. "По всем этим товарным группам потребности внутреннего рынка обеспечивают и российские предприятия, и транснациональные компании. Причем мировые производители, имеющие мощности в России, не собираются их останавливать и не хотят терять свою долю", - сказал он.

Мантуров отметил, что более 70% детских санитарно-гигиенических и косметических средств, 84% моющих средств производятся на территории РФ. "В случае выбытия небольшой части импортных товаров наши российские и локализованные зарубежные компании готовы увеличить выпуск своей продукции", - доложил глава Минпромторга.

Говоря о сегменте одежды и обуви, Мантуров заявил, что Минпромторг не будет стремиться заменить "одних иностранцев другими", рассчитывает на развитие российских брендов на фоне удорожания импортных аналогов и поддержки со стороны государства. Он заверил, что в этом сегменте не наблюдается ажиотажного спроса, проблем с удовлетворением спроса не будет.

В сегменте мебели на производителей в РФ приходится более 70% рынка (за исключением люксовых товаров), в сегменте отделочных материалов - около 96%. "По нашей информации, никто на нашем рынке стройматериалов не планирует его покидать", - сказал Мантуров.