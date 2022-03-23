Правительство РФ утвердило порядок эксплуатации иностранных самолетов

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло два постановления, которые определяют порядок эксплуатации самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, в условиях действия западных санкций.

Одно из постановлений позволяет авиакомпаниям регистрировать права собственности на самолеты и вносить их в госреестр в течение пяти дней, говорится на сайте правительства. Подать заявление можно, в том числе, в электронном виде, следует из самого документа.

Второе постановление утверждает особенности исполнения договоров лизинга самолетов, заключенных до 24 февраля 2022 года. Расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются "в соответствии с условиями договора в порядке, установленном законодательством РФ, предусматривающим специальные экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности", сказано в документе. Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов при этом предполагается на территории России.

Вывоз авиатехники за пределы РФ при наличии требования ее досрочного возврата от лизингодателя, согласно постановлению, возможен в соответствии с указом президента РФ от 8 марта 2022 г. №100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Такие решения "позволит снять риски для пассажирских авиаперевозок" в РФ, считают в правительстве.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Всего в РФ сейчас около 1,3 тыс. воздушных судов, большая часть из них до санкций была зарегистрирована в иностранных реестрах, сообщали ранее в Минтрансе РФ. После принятия санкций почти 800 самолетов были зарегистрированы в России, говорил глава Минтранса Виталий Савельев.