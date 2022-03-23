Челябинский губернатор предложил пересмотреть акциз на сталь

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил перенастроить расчет НДПИ для коксующегося угля и руды, а также расчет акциза на сталь. Его пресс-служба приводит его заявления, высказанные на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова и мэра Москвы Сергея Собянина.

"Их расчет привязан к различным ценовым бенчмаркам в валюте. А параметры налогообложения определены при прежней ситуации. Для производителей, которые работают на внутренний рынок, от которых мы ждем сдерживания цен на металлопродукцию, формирующиеся суммы НДПИ и акцизов влияют на текущую рентабельность, прибыль. Поэтому мы просим рассмотреть возможность дополнительно настроить эти виды НДПИ и акцизов, исходя из сегодняшней ситуации", - сказал Текслер.

Он считает, что в корректировке нуждаются новые правила по НДПИ для коксующегося угля и руды, а также акцизы на жидкую сталь, которые были приняты в начале года.

С января 2022 года вступили в силу повышенный НДПИ для металлургов, а также акциз на сталь, которые рассчитываются по формуле с учетом мировых котировок на сырье.

Ставка НДПИ для железной руды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines). Для коксующегося угля - на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal. Для всех остальных видов угля сохраняется дифференцированная ставка. Ставка акциза на жидкую сталь составляет 2,7%. Акциз не взимается, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну.

Договоренность о повышении НДПИ стала компромиссом в дискуссии между правительством и горнодобывающими компаниями, которая развернулась в рамках поиска системного механизма изъятия "сверхприбылей" от мировой конъюнктуры цен. Годом ранее правительство повысило НДПИ для этой отрасли в 3,5 раза, чтобы уравнять ренту с мировыми аналогами, а позднее - для компенсации расходов подрядчиков по государственным строительным проектам - ввело экспортную пошлину на металлы.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 22 марта говорил журналистам, что Минпромторг и металлурги договорились уходить от привязки внутренних цен к Лондонской бирже металлов (LME), рассчитывать их в рублях. Он отметил, что использование металлургами рублевой составляющей при расчете внутренних цен также будет учитываться при обсуждении с Минфином налоговой базы.

"Мы с коллегами из металлургии пришли к общему решению отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это то решение, которое будет в дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка. В том числе это выход на решения с министерством финансов по эффективности тех налогов, тех сборов, которые, с одной стороны, будут не обременять предприятия, давать им возможность сохранять коллективы, работу основного своего производственного цикла", - сказал тогда министр.