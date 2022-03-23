Замглавы МИД РФ заявил о трудностях с финансированием посольств за рубежом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Затруднения с финансированием российских посольств за рубежом возникают в связи с санкциями Запада, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Возникают трудности соответствующие, поэтому сейчас идёт диалог по этим вопросам с властями стран пребывания там, где эти трудности возникают", - сказал Иванов журналистам.

"Это надо рассматривать на взаимной основе, поэтому все участники должны благоразумие проявлять", - добавил он.