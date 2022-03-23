Минобороны РФ заявило о продвижении российских подразделений еще на 2 км вглубь Украины

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российская армия в ходе специальной военной операции за день продвинулась вперед еще на два километра, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Подразделения российских Вооруженных сил за день продвинулись еще на два километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "группировка войск Донецкой народной республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка".

Российская авиация в среду поразила 86 военных объектов Украины. "Среди них: 6 командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, 8 орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

"Российскими средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов", - заявил он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.

По его данным, также уничтожены 158 украинских установок реактивных систем залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, 1367 единиц специальной военной автомобильной техники.