В Совфеде заявили, что санкции Запада ударили по иностранным студентам в РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Санкции, введенные против России странами Запада, ударили по иностранным студентам, которые обучаются в российских вузах, сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс.

"В худшие периоды пандемии порядка 40% иностранных студентов не смогли добраться до места учебы. Сейчас в связи с отменой ограничений ситуация налаживается, иностранные студенты возвращаются в Томск. Но вследствие санкций возникла другая проблема - банковские карты студентов, оформленные за рубежом, заблокированы", - написал Кресс в своем телеграм-канале.

По его словам, губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил создать в регионе межведомственный штаб для оперативного решения проблем, возникающих у иностранных студентов. Кроме того, при каждом вузе действуют ситуационные центры.

"Приостановлены отчисления студентов из вузов за неуплату за обучение. Обсуждаются вопросы продления сроков пребывания в общежитии, предоставления материальной помощи. Проводятся консультации с Центробанком, составляется перечень банков, которые не попали под санкции. В их отделениях иностранные студенты могут открывать счета", - отметил Кресс.

В настоящее время в Томске получают образование более 11 тыс. иностранных студентов из 93 стран, что составляет 22% от общего числа студентов в городе. Основная масса иностранных студентов приезжает из Казахстана, Китая, Узбекистана, Киргизии, Вьетнама, Индонезии, Египта.