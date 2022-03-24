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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Пропавший на Ставрополье подросток найден мертвым

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Исчезнувшего во вторник в Грачевском округе Ставропольского края 15-летнего мальчика нашли мертвым, проводится проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

"В четверг во время поиска в лесополосе, в нескольких километрах от животноводческой точки недалеко от села Казинка было обнаружено тело мальчика без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во вторник подросток находился недалеко от села Тугулук на животноводческой ферме у своего отца. Вечером между ними произошла ссора, после чего он ушел.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Ставропольского края сообщает, что на контроле у ведомства установление обстоятельств и принятие процессуальных решений по факту обнаружения тела несовершеннолетнего.

"Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики", - отмечается в сообщении.

СКР Ставропольский край
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