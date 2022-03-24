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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:12

Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика в Ставропольском крае

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате столкновения иномарки с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает краевое управление ГИБДД.

По предварительным данным, около 22:00 мск в Нефтекумском округа водитель автомобиля Audi А7 выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым "КамАЗом".

"От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и четыре пассажира Audi. Среди погибших - один ребенок. Его возраст, а также данные всех погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент происшествия на участке наблюдались осадки в виде мокрого снега.

На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются.

Ставропольский край ГИБДД
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