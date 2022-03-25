Полицейские изъяли на Сахалине контрафактную алкогольную продукцию стоимостью 5 млн рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Канал поставки контрафактного алкоголя перекрыли на Сахалине сотрудники полиции, сообщает пресс-служба УМВД региона.

"Оперативникам поступила информация, что мужчина 1990 года рождения осуществляет закупку немаркированного алкоголя на материке и поставляет его крупными партиями в островной регион. После этого он транспортировал и хранил спиртное на территории складской базы для последующей перепродажи", - говорится в сообщении.

Партию контрафактного спиртного в количестве 23440 бутылок водки и коньяка он реализовал, сообщает пресс-служба УМВД.

В ходе оперативных мероприятий и обыска полицейские обнаружили, что контрафактный алкоголь хранится на территории четырёх частных домовладений. Продукция изъята, ее стоимость составила почти 5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по п. "б", ч. 6 ст. 171.1, п. "б" ч. 2 ст. 171.3 и п. "а", ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере без соответствующей лицензии с извлечением дохода в крупном размере).

Расследование продолжается.