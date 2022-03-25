Летевший из Новосибирска в Благовещенск Airbus А321neo вынужденно сел в Иркутске

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Самолет Airbus А321neo авиакомпании "Сибирь", летевший в пятницу рейсом из Новосибирска в Благовещенск, совершил вынужденную посадку в Иркутске, сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Борт благополучно сел. Сработал датчик падения давления масла в двигателе", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет приземлился в Иркутске в 3:51 (22:51 мск четверга). На борту находились 200 пассажиров.

Представитель ведомства добавил, что в 9:23 (4:23 мск) пассажиры вылетели на место назначения - в Благовещенск - резервным бортом.