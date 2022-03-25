Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Летевший из Новосибирска в Благовещенск Airbus А321neo вынужденно сел в Иркутске

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Самолет Airbus А321neo авиакомпании "Сибирь", летевший в пятницу рейсом из Новосибирска в Благовещенск, совершил вынужденную посадку в Иркутске, сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Борт благополучно сел. Сработал датчик падения давления масла в двигателе", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет приземлился в Иркутске в 3:51 (22:51 мск четверга). На борту находились 200 пассажиров.

Представитель ведомства добавил, что в 9:23 (4:23 мск) пассажиры вылетели на место назначения - в Благовещенск - резервным бортом.

Новосибирск Благовещенск Иркутск Сибирь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ спрогнозировали закрытие половины кинотеатров к лету без мер поддержки

Один горняк погиб после аварии на шахте "Осинниковская" в Кузбассе

Издатели "Троицкого варианта - науки" признаны НКО-иноагентом

Что произошло за день: четверг, 24 марта

Частоты "Эха Москвы" выставлены на конкурс

Военная операция на Украине

Генассамблея ООН призвала к немедленному прекращению огня на Украине

Театр Станиславского нашел замену уехавшему балетмейстеру из Франции

Театр Станиславского нашел замену уехавшему балетмейстеру из Франции

OFAC разъяснил, что сделки с золотом из российских резервов попадут под санкции

Топ-менеджеры и члены набсовета Совкомбанка попали в SDN List

Топ-менеджеры и члены набсовета Совкомбанка попали в SDN List

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код