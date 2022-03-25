Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Осужденного за заказные убийства бизнесмена Федулева переселят из колонии строгого режима

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Чусовской городской суд Пермского края изменил тип исправительного учреждения известному уральскому бизнесмену Павлу Федулеву, который отбывает срок за организацию заказных убийств, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе суда.

"23 марта удовлетворено ходатайство Федулева об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда, - колонии строгого режима на колонию-поселение", - сказала собеседница агентства.

Федулев в мае 2011 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за организацию серии заказных убийств, разбои и рейдерство.

Павел Федулев Пермский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жителя Хабаровска задержали по обвинению в госизмене за контакты со спецслужбами Украины

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

В РФ спрогнозировали закрытие половины кинотеатров к лету без мер поддержки

Один горняк погиб после аварии на шахте "Осинниковская" в Кузбассе

Издатели "Троицкого варианта - науки" признаны НКО-иноагентом

Что произошло за день: четверг, 24 марта

Частоты "Эха Москвы" выставлены на конкурс

Военная операция на Украине

Генассамблея ООН призвала к немедленному прекращению огня на Украине

Театр Станиславского нашел замену уехавшему балетмейстеру из Франции

Театр Станиславского нашел замену уехавшему балетмейстеру из Франции

OFAC разъяснил, что сделки с золотом из российских резервов попадут под санкции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код