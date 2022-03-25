Осужденного за заказные убийства бизнесмена Федулева переселят из колонии строгого режима

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Чусовской городской суд Пермского края изменил тип исправительного учреждения известному уральскому бизнесмену Павлу Федулеву, который отбывает срок за организацию заказных убийств, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе суда.

"23 марта удовлетворено ходатайство Федулева об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда, - колонии строгого режима на колонию-поселение", - сказала собеседница агентства.

Федулев в мае 2011 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за организацию серии заказных убийств, разбои и рейдерство.