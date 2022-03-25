Иркутский губернатор попросил земляков не скупать лекарства впрок

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал жителей региона не создавать искусственный дефицит лекарств, скупая их про запас, сообщил телеграм-канал правительства региона.

Он заверил, что "страна обеспечена лекарствами" и что администрация области следит за ценами в аптеках.

На заседании антикризисного штаба губернатор поручил Минздраву региона к 1 апреля доложить об укомплектованности подведомственных учреждений расходными материалами и лекарственными препаратами, в том числе дорогостоящими, жизненно важными, получаемыми по федеральной льготе.

"Особое внимание губернатор поручил уделить "карте рисков" сохранности медицинского оборудования и готовности системы здравоохранения Иркутской области к новым вызовам", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас Минздрав региона ведет работу по контрактации лекарств, которые обеспечат годовую потребность, - "фармацевтические компании подтверждают, что поставки лекарств продолжаются".

18 марта УФАС Иркутской области сообщило, что проверит рекламу с призывом сделать запас лекарств.

Чиновники в регионах и на федеральном уровне признают подорожание одних препаратов и сбои с поставками других, но в основном называют это результатом ажиотажного спроса.