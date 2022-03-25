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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

В Кремле прокомментировали заявление Турчака о восстановлении Россией Мариуполя

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о восстановлении после специальной военной операции украинского города Мариуполя и о том, что "Россия здесь навсегда".

"На этот счет сейчас нет никакой официальной позиции, никак не формулировал свою позицию на этот счет президент Путин. Поэтому я ничего не могу сказать", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Турчака.

По словам Пескова, "как минимум, мы должны дождаться завершения специальной военной операции".

"А что касается Турчака, то, как один из руководителей ведущей политической силы России, конечно, высказывает партийные соображения, свои соображения. Партия инициативна, она живо реагирует на происходящее", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Андрей Турчак Украина Мариуполь
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