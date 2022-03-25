МИД России обсудил с ДНР и ЛНР взаимное открытие посольств

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Представители Донецкой и Луганской народных республик провели в Москве серию консультаций и обсудили, в частности, "практические аспекты организации работы" посольств республик в России и российских дипмиссий в Донецке и Луганске, сообщил департамент информации российского МИД.

Замглавы ведомства Андрей Руденко 25 марта встретился с министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего и замминистра иностранных дел ДНР Натальей Михайловой. Они обсудили "актуальные вопросы двусторонних отношений, включая шаги по выстраиванию полноценных межгосударственных связей между Россией, ДНР и ЛНР".

"Встрече предшествовала серия трехдневных консультаций делегаций МИД ДНР и МИД ЛНР с руководством ряда департаментов МИД России, Россотрудничества, Дипломатической академии и ГлавУпДК, - говорится в пресс-релизе. - Был проведен обмен опытом по консульским, кадровым, международно-правовым и финансовым вопросам, протокольной практике, информационной и курьерской работе. Рассмотрены практические аспекты открытия и организации работы посольств ДНР и ЛНР в Москве и России - в Донецке и Луганске".

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Россия установила с республиками дипломатические отношения. В Москве призвали другие страны последовать примеру России и признать независимость ДНР и ЛНР.