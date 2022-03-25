Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Минздрав разрешил прививать "Спутником Лайт" беременных и кормящих женщин

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может применяться при вакцинации беременных женщин или во время периода грудного вскармливания, однако при его применении должно учитываться соотношение пользы и риска, говорится в обновленной инструкции к вакцине.

Согласно документу, размещенному в государственном реестре лекарственных средств, беременность и период грудного вскармливания исключены из перечня противопоказаний.

"По результатам исследований на животных репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют. Клинические исследования "Спутника Лайт" при беременности не проводились. В связи с этим применять препарат "Спутник лайт" при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-й недели беременности", - говорится в нем.

При этом отмечается, что клинические данные по применению препарата у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. "В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - утверждается в документе.

Спутник Лайт коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Части студентов по направлению IT предложили предоставить отсрочку от армии

Военная операция на Украине

Мединский заявил о желании РФ заключить комплексный договор с Украиной

Военная операция на Украине

Генштаб РФ: в ходе спецоперации на Украине погибли 1 351 человек, ранены - 3 825

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

"Почта России" восстановила онлайн-подписку на "Новую газету"

"Почта России" восстановила онлайн-подписку на "Новую газету"

Подписан указ об отставке Чубайса

В РФ заблокирован сайт агентства Delfi на литовском языке

Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов

Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд из РФ IT-специалистов

Минцифры выступили против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов

Минцифры выступили против законодательных препятствий для передвижения IT-специалистов

Правительство РФ на полгода заморозит кредитные рейтинги банков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код