Минздрав разрешил прививать "Спутником Лайт" беременных и кормящих женщин

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" может применяться при вакцинации беременных женщин или во время периода грудного вскармливания, однако при его применении должно учитываться соотношение пользы и риска, говорится в обновленной инструкции к вакцине.

Согласно документу, размещенному в государственном реестре лекарственных средств, беременность и период грудного вскармливания исключены из перечня противопоказаний.

"По результатам исследований на животных репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют. Клинические исследования "Спутника Лайт" при беременности не проводились. В связи с этим применять препарат "Спутник лайт" при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-й недели беременности", - говорится в нем.

При этом отмечается, что клинические данные по применению препарата у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. "В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации", - утверждается в документе.