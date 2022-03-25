С экс-вице-губернатора Оренбуржья взыскали 6 млн руб. за незаконно полученную квартиру

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск областного прокурора о взыскании с бывшего вице-губернатора региона стоимости незаконно полученной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в пятницу.

"Право на квартиру, находившуюся в собственности региона, приобретено с нарушением установленного законом порядка, в связи с чем прокурор Руслан Медведев в интересах Оренбургской области направил в суд иск. Суд согласился с требованием прокурора, постановив взыскать с ответчиков более 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе районного суда журналистам уточнили, что "с Башировой В.И. и членов ее семьи в пользу субъекта РФ - Оренбургской области - взыскано неосновательное обогащение" в размере 6 млн 140 тыс. рублей в равных долях.

Ранее сообщалось, что иск прокурора региона был направлен бывшей чиновнице Вере Башировой и членам ее семьи в интересах Оренбургской области. Прокурор просил суд установить, что по состоянию на октябрь 2010 года ответчики не нуждались в трехкомнатной квартире, предоставляемой по договору социального найма.

В 2013 году Баширова была назначена на пост первого заместителя руководителя аппарата регионального правительства, покинула должность зампреда правительства по внутренней политики в апреле 2019 года.