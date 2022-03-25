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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

В Дагестане выявили хищение электроэнергии на майнинг-ферме из 560 аппаратов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы совместно с энергетиками Дагестана пресекли очередное крупное хищение электроэнергии добытчиками криптовалюты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"В селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана рабочей группой в одном помещении обнаружено 560 аппаратов для добычи криптовалюты. Объем "похищенной" электроэнергии превысил 1,5 млн кВт/ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, предварительная сумма ущерба, причиненная незаконными действиями майнера электросетевому комплексу, оценивается более чем в 3 млн рублей.

Аппараты для майнинга изъяты сотрудниками правоохранительных органов республики. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дагэнерго Дагестан
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