В Дагестане выявили хищение электроэнергии на майнинг-ферме из 560 аппаратов
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы совместно с энергетиками Дагестана пресекли очередное крупное хищение электроэнергии добытчиками криптовалюты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".
"В селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана рабочей группой в одном помещении обнаружено 560 аппаратов для добычи криптовалюты. Объем "похищенной" электроэнергии превысил 1,5 млн кВт/ч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительная сумма ущерба, причиненная незаконными действиями майнера электросетевому комплексу, оценивается более чем в 3 млн рублей.
Аппараты для майнинга изъяты сотрудниками правоохранительных органов республики. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.