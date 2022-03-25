В Коми пройдут соревнования на охотничьих лыжах с оленьим мехом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пятнадцатый региональный лыжный фестиваль на лямпах (охотничьих и гоночных лыжах) "Лямпиада" пройдет в субботу в финно-угорском этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района Коми, сообщает пресс-служба учреждения.

Старты пройдут в соответствии со старинными обрядами проводов промысловиков на долгий сезон охоты. Перед гонкой спортсменам повяжут на кисти рук красные ленточки-обереги. Важная дань традициям - экипировка спортсменов. Все участники обязаны выйти на старт на лызях или лямпах, в лузане (жилет коми-охотника) и с койбедем (охотничий посох) в руках. В зависимости от возраста участникам предстоит пробежать дистанцию в 0,5, 1 и 2 км. Организаторы "Лямпиады" учредили Кубок Йиркапа, который пройдет в рамках мужского и женского масс-стартов.

"Фестиваль призван в полной мере познакомить зрителей с национальными традициями. Культурная программа порадует разнообразием жанров и числом мероприятий. Гости услышат лирические и задорные песни на коми языке и увидят залихватские народные танцы. В этот день на сцене выступят артисты ансамблей "Тагъя сур" и "Северная околица", солистка республиканской филармонии Виктория Пыстина, а также творческие коллективы Сыктывдинского района. А интерактивные программы на коми-подворье, охотничьей тропе и в чуме позволят познакомиться с особенностями лесования и добычи дикого зверя", - говорится в сообщении.

По традиции на "Лямпиаде" организуют ярмарку. Продукцию собственного производства представят на продажу фермеры и мастера-ремесленники из городов и районов Коми.

Лямпы - традиционные лыжи коми, которые отличаются от обычных своей шириной. Они обиты оленьим мехом, что позволяет пробираться по снежной целине и не утонуть в сугробах.