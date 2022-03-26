Подачу газа ограничили в 200 домов Сыктывкара из-за аварии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре около 200 домов и несколько промышленных объектов не получают газ из-за аварии на трубопроводе, сообщает пресс-служба мэрии.

В сыктывкарском местечке Кируль в ночь на субботу во время аварийного ремонта напорного коллектора рабочие повредили локальный участок газопровода. Повреждение инженерных сетей в районе пересечения улиц Савина и Заводской устраняют.

"Место повреждения газопровода локализовано, работают аварийные бригады вовлеченных ресурсоснабжающих организаций. Завершение восстановительных работ планируется в сжатые сроки", - говорится в сообщении.

В результате инцидента под временное ограничение подачи газа попали около 200 домов и несколько промышленных объектов. Газоснабжение котельных и иных объектов коммунальной инфраструктуры идет в штатном режиме.