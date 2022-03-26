Три человека погибли во время пожара в Забайкалье

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли во время пожара в одноэтажном жилом доме в городе Могоча Забайкальского края, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.

"25 марта в 20:28 на пульт пожарной охраны города Могоча поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Зеленая. На вызов были направлены силы и средства пожарно-спасательной части №24. 12 человек эвакуировались из здания самостоятельно до приезда пожарных", - говорится в сообщении.

Когда первое подразделение пожарных прибыло на место происшествия, огонь уже захватил крышу и внутреннюю часть дома, обрушилась кровля. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Пожар тушил 21 человек пожарный и 6 пожарных машин. После полуночи они потушили огонь, начали разбирать и проливать конструкции. В 7:43 в сгоревшем доме обнаружили два тела без признаков жизни, затем в 8:25 был найден третий погибший.

Огонь повредил 480 кв. м. площади дома. Специалисты сейчас выясняют причину пожара.