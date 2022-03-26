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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

ФПК введет в марте-апреле дополнительные поезда Москва-Петербург

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК", дочернее общество ОАО "РЖД") из-за повышенного спроса назначает дополнительные поезда на маршруте Москва - Санкт-Петербург, сообщила в субботу пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

Вводятся следующие поезда: №56 Москва-Петербург 30 и 31 марта, №209 Петербург-Москва 27 марта, №233 Петербург-Москва 28 марта, 4, 11, 18 и 25 апреля, №255 Петербург-Москва 28 марта, №231 Петербург-Москва 5, 7, 8, 9, 11, 12 апреля, №232 Москва-Петербург 8 апреля, №234 Москва-Петербург 25 марта и 1,4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 22 апреля.

Москва Петербург ФПК РЖД
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