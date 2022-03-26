Общественный совет ФСБ проанализирует привлечение добровольцев к охране границы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Общественный совет при ФСБ в 2023 году намерен проанализировать практику привлечения граждан России на добровольных началах к защите государственной границы, сообщил в субботу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Отметив своевременность законодательного регулирования данного вопроса, члены совета решили в 2023 году проанализировать практику привлечения граждан России на добровольных началах к защите государственной границы РФ", - сообщили в ЦОС.

Заседание совета прошло накануне.

"В рамках функции общественного контроля за изменениями законодательства в сфере защиты национальной безопасности члены общественного совета ознакомились с положениями закона от 30 декабря 2021 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в статью 41 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"", - сообщили в ФСБ.

Этими законодательными актами за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления закреплено право оказывать гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы, поддержку за счет средств соответствующих бюджетов.

"Охрана рубежей Отечества была и остается делом всенародным, и совет поддерживает меры правового характера, нацеленные на расширение возможностей для привлечения добровольцев к защите государственной границы России. В следующем году мы обязательно проанализируем, как эти законотворческие новации повлияли на взаимодействие между гражданами и пограничными органами, и обсудим пути дальнейшего совершенствования правовых механизмов в этой сфере", - приводят в ЦОС слова председателя Общественного совета Василия Титова.