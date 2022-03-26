В Уфе задержали четверых последователей террористической организации

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Четверо последователей террористической организации задержаны в Уфе, они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщил в субботу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В рамках возбужденного Следственным управлением СК России по республике Башкортостан уголовного дела по части 1 и части 2 статьи 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК России в Уфе задержаны четверо граждан РФ, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Задержанные, по данным спецслужбы, причастны к пропаганде в интернете террористической идеологии.

Как рассказали в ФСБ, "в ходе обысков у них изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства по типу "коктейль Молотова", экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях".

В спецслужбе не уточнили других подробностей спецоперации и не раскрыли личности задержанных.