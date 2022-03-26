Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

16 тыс. жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Поток беженцев с территорий Донбасса в Ростовскую область сохраняется: за прошедшие сутки регион принял около шестнадцати тысяч человек, сообщила пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли около 16 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Накануне границу с РФ в Ростовской области пересекли более 16 тыс. жителей Украины, ДНР и ЛНР. В предшествующие два дня поток беженцев сохранялся на уровне 15 тыс. человек в сутки.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

13
Хроника 24 февраля – 28 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Донбасс ДНР ЛНР Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дело "Седьмой студии"

Суд отменил условное осуждение режиссера Серебренникова

Суд отменил условное осуждение режиссера Серебренникова

Сергей Игнатьев оставит пост советника Эльвиры Набиуллиной

Минстрой заверил, что власти не будут поднимать тарифы на ЖКУ выше запланированного

Страны G7 отвергли требование платить за российский газ рублями

Страны G7 отвергли требование платить за российский газ рублями

РФ подготовит ответные меры визового характера в отношении недружественных стран

"Новая газета" объявила о приостановке работы

"Новая газета" объявила о приостановке работы

Роскомнадзор вынес "Новой газете" второе письменное предупреждение

Российская "дочка" Nissan в 2021 году вышла в прибыль впервые за 9 лет

Дело Михаила Абызова

Cуд не снял с Михаила Абызова обвинение в создании преступного сообщества

Cуд не снял с Михаила Абызова обвинение в создании преступного сообщества

Deutsche Welle признана СМИ-иноагентом

Deutsche Welle признана СМИ-иноагентом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код