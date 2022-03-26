16 тыс. жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Поток беженцев с территорий Донбасса в Ростовскую область сохраняется: за прошедшие сутки регион принял около шестнадцати тысяч человек, сообщила пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли около 16 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Накануне границу с РФ в Ростовской области пересекли более 16 тыс. жителей Украины, ДНР и ЛНР. В предшествующие два дня поток беженцев сохранялся на уровне 15 тыс. человек в сутки.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.