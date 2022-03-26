На вещевом рынке в Магнитогорске произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Крупный пожар возник в субботу на вещевом рынке в Магнитогорске (Челябинская область), сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании кровли павильонов поступило в 18:17 по местному времени (16:17 по московскому).

Площадь пожара ориентировочно составляет 1 тыс. кв. метров, есть угроза распространения на еще один торговый павильон.

Погибших и травмированных нет.

В ликвидации пожара задействовано 75 человек и 23 единицы техники.