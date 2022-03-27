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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Более 2 тыc. жителей Вологодской области остались без электричества из-за циклона

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Отключение электроснабжения ряда населенных пунктов произошли в воскресенье в Вологодской области, сообщил в соцсетях первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

По его словам, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. От стихии пострадали три района на западе области.

По состоянию на 11 утра в Бабаевском районе было отключено 72 населенных пункта, в которых проживает 690 человек; в Устюженском районе - 31 населенный пункт с населением 1273 человека. В Череповецком районе без электроснабжения остались 13 населенных пунктов, в которых живет 228 человек.

"На устранении аварий работает 22 бригады 65 человек. Ситуация находится на постоянном контроле", - добавил первый замгубернатора.

Вологодская область Антон Кольцов
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